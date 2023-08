Kinderfest in Saarbrücken Ein Festtag für Jungen und Mädchen

Mama Olha Metelytsia war mit ihren Söhnen Michael und Nicolai unterwegs. „Seit fünf Jahren lebe ich in Saarbrücken, und ich finde es super was hier im DFG für die Kinder veranstaltet wird. Sowas könnte es öfter geben. Allgemein wäre es schön, wenn noch mehr für Kinder in Saarbrücken veranstaltet würde“, sagte die 35-Jährige. Die gebürtige Ukrainerin wohnt auf der Folsterhöhe und war bereits vor Corona beim Kinderfest: „Mir gefällt vor allem, dass das Fest mitten in der Natur stattfinden. Die Kinder und ich gehen gerne spazieren und dass sie hier noch etwas erleben können, das gefällt uns besonders gut.“