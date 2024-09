Erste Hilfe und Brände löschen Jungen und Mädchen üben den Alltag bei der Berufsfeuerwehr

Die Übungseinsätze sind dabei so realistisch wie möglich gestaltet. Das Highlight des Wochenendes: Ein kontrolliertes Feuer, das die Löschzwerge am Samstagabend bekämpfen durften. Unter Anleitung der erfahrenen Feuerwehrkameraden löschten sie Flammen, die eigens für diesen Einsatz entfacht worden waren. „Ich habe noch nie ein richtiges Feuer gelöscht“, sagt Stephanie (10) aufgeregt. „Mit sieben Jahren hat es bei uns in der Nachbarschaft mal gebrannt, seitdem bin ich total fasziniert von der Feuerwehr. Das BF-Wochenende ist mein Lieblings-Event, weil es so anders ist als die normalen Übungsdienste. Man fühlt sich ein bisschen wie bei der Berufsfeuerwehr, obwohl ich mir später eigentlich etwas anderes vorstellen kann – Anwältin vielleicht.“