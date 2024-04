„Kidical Mass“ Kinder protestieren auf Fahrraddemo in Saarbrücken – was sie von der Politik fordern

Bei dieser Fahrraddemo geben die Kinder das Tempo vor: Unter dem Motto „Straßen sind für alle da!“ radelten am Samstag zwischen 150 und 180 Menschen jeden Alters eine große Runde durch die Innenstadt in Saarbrücken. Zum vierten Mal hatten auch in der Landeshauptstadt fünf Organisationen zur „Kidical Mass“ aufgerufen, um für bessere und sicherere Straßenverkehrsbedingungen für die jüngste Generation zu werben. Veranstalter sind schon traditionell die Saar-Verbände des Fahrradclubs ADFC, des Umwelt- und Naturschutz-Bunds BUND, von Greenpeace, des Verkehrsclubs VCD und von Fridays for Future.