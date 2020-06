Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücken : Welterfahrenes musikalisches Energiebündel

Kevin Alamba gehört seit vielen Jahren zur Saarbrücker Musikszene. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Kevin Alamba ist 66 Jahre alt. Er war Spitzensportler und Radiologie-Assistent. Jetzt ist er Rentner – aber weiter auch Tanzlehrer, Sänger und Percussionist.

Von Sebastian Dingler

Wer Kevin Alamba schon mal auf der Bühne oder als Tanzlehrer erlebt hat, weiß, dass der 66-Jährige ein absolutes Energiebündel ist. Als Sänger seiner Band Dynamix geht er gerne ins Publikum und animiert alle zum Tanzen, oder er wirbelt wie ein Irrwisch über die Bühne, setzt sich an seine Trommeln und gestaltet eine Percussion-Runde – aber anstrengen tut ihn das offenbar nicht.

„Einmal haben wir in Lörrach von acht Uhr abends bis morgens früh gespielt – aber müde war ich danach nicht“, erzählt er. Kein Wunder, dass er in seinem „Doctor Song“ singt, dass er keine Therapie und keine Medikamente braucht, wenn er sich krank fühlt: „When I play my music I feel much better“ – „Wenn ich meine Musik spiele, fühle ich mich viel besser.“

Info Sie machen für uns die Musik Ohne sie wäre es ganz schön still. Die Musikerinnen und Musiker, die im Regionalverband arbeiten, sorgen seit Jahren dafür, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen zu erleben. Von der Corona-Krise sind viele von ihnen schwer getroffen. Anlass für uns, einigen von ihnen, nach und nach wenigstens, hier eine „Bühne“ zu geben. So lange, bis sie hoffentlich alle wieder live spielen werden.

Das Medizinische begleitete Alamba trotzdem durch sein gesamtes Berufsleben: In den USA wurde er zum Radiologie-Assistenten ausgebildet. Aufgewachsen ist der Sänger allerdings in Lagos, der Hauptstadt Nigerias. Seine Eltern hatten sich in London kennengelernt, die Mutter stammte aus Jamaika und legte Kevin, einem von neun Geschwistern, die Musik in die Wiege. „Von ihr habe ich den Gesang und den Reggae.“

Auch wenn er in jungen Jahren schon in der Schulband sang, machte Alamba zunächst eine Karriere als Spitzensportler: „Mitte der Siebzigerjahre war ich Torwart im Feldhockey-Nationalteam. Ich habe in Südafrika, Kanada und Indien gespielt.“

Nach Deutschland kommt Alamba 1981: „Meine Schwester hat in Freiburg studiert, ich wollte auch dort hin.“ Über seine Ex-Frau, eine Freiburgerin, die in Saarbrücken studiert, landet er 1984 im Saarland. Zunächst findet er nur in Landstuhl eine Stelle, dann wechselt er ins Winterberg-Klinikum. Als in der Klinik auf dem Sonnenberg die Radiologie aufgebaut wird, wechselt Alamba dorthin und bleibt, bis er letztes Jahr in Rente geht.

Schon zu Freiburger Zeiten hat er in Bands gesungen, also sucht er auch im Saarland nach Mitmusikern – und findet einen fähigen Gitarristen. „Alles, was ich hier bin, hab ich dem Frank Schley zu verdanken.“ Mit ihm gründet er zunächst eine Band namens Commotio, danach Art of Gerfros.

„Frank war der Manager und der Gitarrist. Wir wollten die Kunst von Deutschen und Afrikanern verbinden, also the art of Germans and Afros, kurz Art of Gerfros.“

Die Band ist sehr erfolgreich und spielt unter anderem in Basel, Straßburg und Paris. Im Ostdeutschland der Wendezeit macht Alamba jedoch eine schlimme Erfahrung mit dem dortigen Rassismus. „Wir haben in Cottbus gespielt, der Partnerstadt Saarbrückens. Als ich auf die Bühne ging, schrieen welche ‚Was, ein Neger?‘ und wollten mit Baseballschlägern auf mich losgehen. Ich konnte aber zum Glück in den Tourbus flüchten.“ Im Saarland hat Alamba glücklicherweise keine rassistischen Erfahrungen gemacht.

Gerne erinnert sich der Sänger an ein Konzert in der Saarlandhalle vor mehreren Tausend Zuschauern. Die waren zwar nicht allein wegen ihm gekommen, sondern wegen Peter Maffay und Oskar Lafontaine, der 1990 Bundeskanzler werden wollte. Aber Art of Gerfros habe damals eine tolle Show vor Leuten wie Willy Brandt und Hans-Jochen Vogel abgezogen, meint Alamba.

Die Band fiel aber irgendwann auch auseinander, wieder saß der Sänger mit Frank Schley alleine da. Dieses Mal sollten außer Afrofunk und Reggae auch Latin-Rhythmen ins Repertoire genommen werden, dynamisch sollte es sein – daraus ergab sich der Bandname Kevin Alamba & The Dynamix. Das mit der lateinamerikanischen Musik, also Salsa, Merengue oder Cha-Cha-Cha, ist für den Afrikaner eine ganz natürliche Sache.