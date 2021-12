Wetterprognose : Keine Hoffnung auf weiße Weihnachten im Saarland: So wird das Wetter an Heiligabend (mit Video)

Keine Hoffnung auf weiße Weihnachten im Saarland: So wird das Wetter an Heiligabend (mit Video)

Saarbrücken Die Hoffnungen auf weiße Weihnacht im Saarland haben sich zerschlagen. Stattdessen wird es mild und regnerisch. Die Wettervorhersage für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleiben die Temperaturen über die Weihnachtsfeiertage sehr mild. Nach verbreitetem Bodenfrost und Nebel am Morgen lockert es am Donnerstag zunächst etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages kommen aber nach und nach wieder einige Wolken hinzu.