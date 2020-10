Das Virus gefährdet auch den Sport : Sportler warten ab und beobachten die Corona-Lage

Die Oberliga-Tischtennisspieler der DJK Heusweiler, hier Dennis Fischer, empfangen an diesem Samstag den SV Windhagen zum Ligaspiel. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Während der Saar-Amateurfußball eine zweiwöchige Auszeit nimmt, gibt es in anderen Sportarten keine generellen Absagen.

Während der Saarländische Fußballverband am vergangenen Mittwoch entschieden hat, die Saison wegen der aktuell steigenden Corona-Zahlen für zwei Wochen zu unterbrechen, gibt es in anderen Sportarten keine generellen Absagen. Nach einer Onlinekonferenz am vergangenen Montag schloss sich der Saarländische Tischtennisbund (STTB) der Meinung des Deutschen Tischtennisbundes an und wird unter Beachtung aller Verordnungen und Hygienemaßnahmen die Saison zunächst fortsetzen. „Wir haben die Pokalrunde ausgesetzt und die Seniorenrunde gar nicht erst gestartet. Zur Zeit sind wegen den Herbstferien die meisten Hallen sowieso geschlossen. Wenn die Saison am kommenden Wochenende weitergeht, stellen wir es den Vereinen frei, ob sie spielen oder nicht. Allerdings haben wir die aktuelle Entwicklung im Blick und können jederzeit reagieren“, sagt Erik Roskothen, der Vizepräsident des STTB, der beim TTC Lauterbach spielt. Sein Verein hat sich für eine Corona-Pause entschieden und wird in den beiden kommenden Wochen weder trainieren noch spielen.

Die Oberligamannschaft der DJK Heusweiler empfängt an diesem Samstag die Tischtennisspieler vom SV Windhagen (Nähe Bonn) zum Ligaspiel. Zuschauer sind nicht erlaubt, die Hygienemaßnahmen sind streng. „Windhausen spielt am Mittag schon gegen den TTC Berus und abends gegen uns. Es sind keine Zuschauer zugelassen, wir halten uns bereits die gesamte Saison sehr streng an die Hygienevorschriften. Nach jedem Spiel werden Tische und Bälle desinfiziert“, sagt Jürgen Braun, der Vorsitzende der DJK Heusweiler.

Die Volleyballer starten erst am Samstag, 31. Oktober, in die Saison. Ob und wie diese stattfinden wird, entscheidet das Präsidium des Saarländischen Volleyballverbandes (SVV) am kommenden Montag. „Wir haben eine Umfrage bei allen saarländischen Volleyballvereinen gemacht und werten diese in unserer Präsidiumssitzung aus. Dazu haben wir auch die tägliche Entwicklung der Corona-Zahlen im Blick. Es wird sicher keine leichte Entscheidung“, sagt Horst Bartsch, der Präsident des SVV.