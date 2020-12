Wirtschaftsplan Entsorgungsverband Saar : Gebühren bleiben beim EVS unverändert

Die Gebühren des Entsorgungsverbans Saar für den Abfall werden bis 2022 nicht erhöht. Auch die Abwassergebühren bleiben konstant. Foto: dpa/Jens Wolf

Eppelborn/Saarbrücken Eppelborn/Saarbrücken. Bis Ende 2022 wird es nach Angaben des Entsorgungsverbands Saar in 43 der 52 Kommunen keine höheren Kosten für Müll und Abwasser geben.

Von Udo Lorenz

Im Gegensatz zu der gerade von der Stadt Saarbrücken beschlossenen Anhebung der Müllgebühren (wir berichteten) wird es in den weitaus meisten anderen Städten und Gemeinden im Saarland bis Ende 2022 keine höheren Müll- und Abwassergebühren geben. Das kündigte der Geschäftsführer des Entsorgungsverbandes Saar (EVS), Michael Philippi (SPD), am Dienstag bei der EVS-Verbandsversammlung in Eppelborn an. Die Versammlung der Bürgermeister im Land verabschiedete einstimmig den EVS-Wirtschaftsplan für das kommende Jahr, der in der Sparte Abfallwirtschaft einen Jahresverlust von 1,7 Millionen Euro ausweist, dem aber ein prognostizierter Jahresgewinn von 6,2 Millionen Euro im Abwasserbereich gegenübersteht.

Laut EVS-Geschäftsführer Philippi gilt die angekündigte Stabilität bei den Müll- und Abwassergebühren für 43 der 52 saarländischen Städte und Gemeinden. Ausgenommen sind neun Kommunen mit Sonderstatus im EVS. „Wie sich die Gebühren dort gestalten, liegt in deren Verantwortung“, sagte Philippi. Es sind dies: Saarbrücken, Völklingen, St. Ingbert, Merzig, St. Wendel, Eppelborn, Lebach, Mettlach und Wadgassen. Zu dem von der Stadt Saarbrücken für die Müllgebührenerhöhung angeführten Wegbrechen der Einnahmen aus der Wertstoffvermarktung erklärte Philippi der SZ: „Was auch bei uns deutlich zu merken ist, ist der Rückgang der Papierpreise“ für das in blauen Tonnen gesammelte recycelbare Altpapier. Dies sei aber bereits seit diesem Jahr in die Gebührenkalkulation des EVS eingeflossen. „Sodass wir definitiv drei Jahre nicht an der Gebührenschraube zu drehen brauchen“.

Philippi und EVS-Co-Geschäftsführer Georg Jungmann (CDU) prognostizierten allerdings auch für die Zeit ab 2023/24 im Saarland eine deutliche Anhebung der Abwassergebühren. Hauptgrund hierfür sei, dass dann nach den rechtlichen Vorgaben der EU-Wasserrichtlinie dreistellige Millionenbeträge in die Klär- und Abwasseranlagen investiert werden müssten, um so die Wassergüte in allen Flüssen und Bächen im Land zu verbessern. Hinzu kämen eventuell noch Kosten für mögliche zusätzliche vierte Reinigungsstufen in den Kläranlagen. Damit sollen Biobakterien herausgefiltert werden. „Deshalb wird kein Weg an Gebührenerhöhungen vorbeiführen.“

Zur zeitweise stark umstrittenen neuen Grüngutkonzeption des EVS betonte die Verbandsspitze, die Neuordnung sei in den allermeisten Kommunen sehr gut angelaufen – auch wenn das von den Kommunen angemeldete Sammelgut bislang um fast ein Drittel hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Für das in Velsen für 40 Millionen Euro geplante neue Biomassezentrum ist laut EVS die Ausschreibung inzwischen erfolgt. Anfang 2022 soll Baubeginn, bis spätestens 2024 Fertigstellung sein. Nahezu voll im Zeit- und Kostenplan ist auch das ursprünglich auf 20 Millionen Euro veranschlagte neue EVS-Verwaltungsgebäude in der Untertürkheimer Straße in Saarbrücken. Es soll im März 2022 eingeweiht werden und dann mit maximal 20,4 Millionen Euro kaum teurer werden. „Das muss uns erst einmal jemand nachmachen“, hieß es beim EVS, der zudem darauf verwies, dass sich die Investitionskosten für das neue Gebäude wegen wegfallender Mietkosten im alten Gebäude in spätestens drei Jahrzehnten bereits amortisiert hätten.