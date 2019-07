Alte Bahnstrecken : Keine Chance für die Schiene

Die stillgelegte Rosseltalbahn. Foto: SZ/Müller, Astrid

Regionalverband Alte Bahnstrecken neu beleben, die Forderung kehrt immer wieder. Aus wirtschaftlichen Gründen sieht es damit im Regionalverband schlecht aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Doris Döpke

Sie sind hartnäckig, die Liebhaber der Bahn. Jetzt erst recht, da wir in Zeiten wachsenden Bewusstseins für die Klima-Krise leben. Verkehr runter von der Straße, rauf auf die Schiene, ist ihre Devise. Und weil die Verkehrspolitik im Saarland da in früheren Jahrzehnten genau andersherum entschieden hat, weil man damals Bahnstrecken dichtmachte und lieber Straßen baute, lautet die Forderung heute, stillgelegte Bahnstrecken wiederzubeleben.

Anfang Juli hat die Linken-Fraktion in der Regionalversammlung das Thema erneut auf die Agenda gebracht: Der Regionalverband müsse sich engagieren dafür, dass die Bahnstrecke links der Saar mitsamt der Rosseltalstrecke und die Bisttal-Bahnstrecke von Völklingen nach Überherrn und weiter nach Frankreich wieder in Betrieb genommen würden. Zu prüfen sei auch, ob man die Köllertalbahn zwischen Völklingen und Püttlingen-Köllerbach reaktivieren könne.

Beginnen solle der Regionalverband da, wo er „unmittelbar zuständig“ sei: mit der „Errichtung einer Museenbahn zwischen Weltkulturerbe Völklingen, dem industriegeschichtlichen Premiumstandort Velsen und in einem späteren Schritt auch bis zum nationalen Kohlemuseum in Petite-Rosselle“. Die Bahn, so die Linken, gehöre in die Tourismusstrategie des Regionalverbands. Damit lasse sich der Tourismus „massiv“ fördern. Die Bahn sei wichtig für die „Verkehrswende“, die der Klimawandel fordere. Die Bahn sei auch sozial wichtig, weil sich viele Menschen kein Auto leisten könnten und „nur mit einem starken ÖPNV ausreichend mobil“ seien.

Wie steht man im Regionalverband dazu? Bahn ist toll, nur können wir dafür nichts tun: So ungefähr lässt sich die Antwort zusammenfassen. Die Begründung: Auch wenn der Regionalverband der Reaktivierung alter Bahnstrecken positiv gegenüberstehe, so fehle ihm doch die Zuständigkeit. Denn er sei nicht Träger öffentlichen Nahverkehrs, nicht mal Mitglied einschlägiger Zweckverbände. Eine Entscheidung der „Verantwortlichen“, Bahnstrecken zu reaktivieren, wäre „für den Regionalverband eine große Freude“ – aber finanzielle Unterstützung dafür sei nicht drin. Zwei entsprechende Anträge, von Linken und von Grünen gestellt, habe die Regionalversammlung 2016 und 2018 abgelehnt. Über einen neuen Grünen-Antrag, eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Rosseltalbahn zu erstellen, werde die neue Regionalversammlung befinden.

Die „Verantwortlichen“ sind Bund und Land. So richtet sich die Forderung, Strecken-Wiederbelebungen zu prüfen, stets zuerst an das für Verkehrsfragen zuständige Landes-Wirt­schaftsministerium. Von dort heißt es: Ja, die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken könne „im übergeordneten Interesse des Saarlandes und seiner Nachbarn“ sein. Daher sei zum Beispiel beschlossen worden, die Gleise zwischen Homburg und Zweibrücken neu in Betrieb zu nehmen; ab 2025 werde es dort wieder Zugverkehr geben. Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) untersuche man auch weitere Strecken. Aber das Land allein könne Reaktivierungen nicht finanzieren, „ohne massive Investitionen des Bundes ist so etwas nicht denkbar“.

Und: Zeige die Vorprüfung, dass wegen hoher Investitions- oder Betriebskosten und/ oder geringen Nachfragepotenzials „kein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis“ zu erwarten sei, dann schaue man bei den betreffenden Strecken gar nicht erst genauer hin. Eben das gelte für alle Strecken im Regionalverband.

Auf der Bisttalstrecke stünden hohe Instandsetzungskosten ins Haus, weshalb seit November 2016 kein Zug mehr dort rolle. Und für den Personen-Verkehr fehle es an Potenzial. Die Köllertalbahn sei im Abschnitt zwischen Völklingen und Walpershofen, der nicht zur Saarbahn gehört, „zurückgebaut“, und für eine Reaktivierung gebe es keine realistischen Argumente. „Zurückgebaut“ heißt im Klartext: Die Gleise sind weg. Auf dem Bahndamm verläuft heute der Köllertal-Radweg.