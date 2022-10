Pumpkin-Spice-Latte : Auf der Suche nach einem amerikanischen Kultgetränk in Saarbrücken

Das Café Luuc in der Türkenstraße in Saarbrücken führt Pumpkin-Spice-Latte auf der Karte und verkauft den hauseigenen Sirup zur Zubereitung zuhause. Foto: Nina Zapf-Schramm

Saarbrücken In den USA ist die Pumpkin-Spice-Latte absoluter Kult und sorgt jedes Jahr für Rekordumsätze beim Erfinder Starbucks. Wir verraten, wo es das trendige Kultgetränk in Saarbrücken gibt und warum es bei den Amerikanern so viel beliebter ist als bei uns.

Zimt, Muskat, Ingwer, Piment, so schmeckt der Herbst zumindest in Nordamerika. Denn dort ist Ende August bis Ende November Pumpkin-Spice-Latte-Zeit – ein süßes Heißgetränk bestehend aus einer Kürbisgewürzmischung und Sirup, Espresso, Milch und Milchschaum, ein Sahnehäubchen obendrauf und einem stolzen Preis von über fünf Euro in der kleinsten Ausführung. Laut der britischen Tageszeitung The Guardian hat die Kaffeehauskette Starbucks seit der Erfindung 2003 mehr als 600 Millionen Pumpkin-Spice-Latte verkauft. Und gleich den gesamten US-amerikanischen Einzelhandel im Herbst verändert. Inzwischen gibt es kaum noch etwas, was auf dem amerikanischen Markt nicht zumindest für kurze Zeit „pumpkinisiert“ wird – von den Frühstücks-Cerealien über Donuts bis hin zu Chips. So haben US-Amerikaner im Geschäftsjahr 2021/2022 Waren mit Kürbisgewürzgeschmack im Wert von 236 Millionen Dollar gekauft, wie der Guardian mit Bezug auf das Marktforschungsinstitut Nielsen IQ berichtet. Fünf Jahre zuvor lag der Umsatz noch bei knapp der Hälfte. Hinzu kommen noch die unzähligen Haushalts- und Kosmetik-Artikel wie nach Kürbisgewürz duftende Kerzen oder Shampoos und die Pumpkin-Spice-Getränke, die in Cafés verkauft werden.

Wo es Pumpkin-Spice-Latte in Saarbrücken gibt

Von der Mickey Maus bis Halloween – was in den USA zum Trend wird, schwappt in der Regel unweigerlich auch nach Europa über. Auch in Saarbrücken sind an diesem Wochenende unzählige Halloween-Partys gefeiert worden. Doch nach der Pumpkin-Spice-Latte sucht man in der saarländischen Landeshauptstadt lange. Die Starbucks-Filialen in der Bahnhofstraße und der Europagalerie haben geschlossen. Die nächste Filiale gibt es im Zweibrücker Outletcenter. Eine Umfrage unter anderen Cafés in der Saarbrücker Innenstadt zeigt, dass sie auf kaum einer Karte auftaucht. Im Café Batela in der Mainzer Straße sei zwar schon ein paar Mal danach gefragt worden, sagt Geschäftsführer Batu Duran. Er habe auch überlegt, sie auf die Karte zu setzen, sich dann aber aufgrund der geringen Nachfrage dagegen entschieden. Auch in anderen Cafés wie dem Alex, dem Café Thonet oder dem Mocca Chili sucht man auf den Getränkekarten nach dem amerikanischen Trend vergebens. Einzig im Café Luuc in der Türkenstraße wird man fündig. Weniger süß als das Original, dafür umso würziger. Anders als die amerikanische Kette, bietet das Saarbrücker Café den Drink das ganze Jahr an, wie Mitarbeiterin Katharina Wilde sagt. Er sei auch beliebt. Das Café verkauft den hauseigenen Pumpkin-Spice-Sirup in Flaschen, damit sich Fans das Getränk auch selbst zubereiten können. Eine Lösung für zuhause bietet auch die Saarbrücker Gewürzmanufaktur Rimoco an. Dort gibt es nach Auskunft von Anja Birster vom Kundenservice die fertige Gewürzmischung bestehend aus Ceylon Zimt, Ingwer, Muskatblüte und Piment ebenso das ganze Jahr und nicht nur im Herbst zu kaufen. Auch wenn es in der Kürbiszeit durchaus beliebter bei den Kunden sei. Die Manufaktur liefert auf ihrer Internetseite gleich das passende Rezept.

Alternative zur Kürbisgewürzmischung

Eine Alternative zur Pumpkin-Spice-Latte allerdings ohne Espresso ist Chai-Tea-Latte. Die südasiatische Spezialität bedient sich ähnlichen Gewürzen und wird mit schwarzem Tee, Milch und Zucker zubereitet. Sie ist in fast jedem Café in Saarbrücken zu kriegen.

Eine Chai-Latte, wie diese aus dem Saarbrücker Café Batela, kann eine Alternative zum Trendgetränk Pumpkin-Spice-Latte sein. Allerdings mit Tee, statt Espresso. Foto: Nina Zapf-Schramm

Was macht das Getränk so beliebt?