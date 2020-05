Aktuelle Corona-Zahlen im Regionalverband Saarbrücken : Kein neuer bestätigter Krankheits- oder Todesfall

Greifen Hygiene- und Abstandsregeln? Im Regionalverband Saarbrücken gibt es keine neuen gemeldeten Corona-Fälle; hier der St. Johanner Markt in Saarbrücken. - Jetzt am Ball bleiben! Foto: BeckerBredel

Regionalverband Covid-19: Fallzahl-Statistik aus dem Regionalverband.

Für den Regionalverband Saarbrücken wurden dem Gesundheitsamt am Sonntag – Stand 17 Uhr – weder neue Covid-19-Erkrankungen noch weitere Todesfälle gemeldet. Auch sind am Sonntag keine Erkrankten aus der Quarantäne entlassen worden. Die Zahlen bleiben somit beim Stand von Samstag, 24. Mai, 17 Uhr: Die Zahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen bleibt im Regionalverband bei 1184. Davon entfallen 659 auf die Landeshauptstadt, 525 auf die neun anderen Städte und Gemeinden des Verbandes. 108 Menschen sind verstorben, 1058 Menschen gelten im Regionalverband als geheilt. Im Umkehrschluss, so die Pressemitteilung des Regionalverbandes, bedeute dies, dass insgesamt 18 Menschen aktuell an Covid-19 erkrankt sind.