Wofür der Saarbrücker Oberbürgermeister Geld ausgibt : Haben die was an den Ohren?

Haben die was an den Ohren?

Im Saarbrücker Rathaus haben offensichtlich einige Leute etwas an den Ohren. „Es ist nicht die Zeit zum Geldausgeben“, hat Bürgermeisterin und Finanzdezernentin Barbara Meyer-Gluche (Grüne) Anfang des Monats gesagt.

Die Stadt habe zwar 2020 finanziell einen guten Abschluss gemacht, aber es werde sich erst in den kommenden Monaten zeigen, was die Pandemie die Stadt wirklich kostet. Weniger Einnahmen etwa im Zoo, den Bädern oder in den Bürgerämtern, obwohl da zumindest die Personalkosten stabil bleiben. Einnahmeausfälle bei den Stadtwerken, womöglich eine weitere Finanzspritze fürs städtische Klinikum auf dem Winterberg, nachdem man da eh schon sechs Millionen Miese ausgleichen musste. Da solle jetzt niemand glauben, er könne „Hier!“ rufen mit einem neuen Projekt.