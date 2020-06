Kostenpflichtiger Inhalt: Kaum was los am ersten Freibad-Tag : „Wo ist denn dieses Online?“

Katrin Zaske und ihr Sohn Johannes Zaske freuten sich am Samstag, das Fechinger Freibad wieder nutzen zu können. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Wenig Betrieb beim ersten „Corona-Badetag“ in den Saarbrücker Bädern, Senioren hatten Probleme mit den Online-Tickets.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Das Positivste direkt zu Anfang: Die Mehrheit der ersten Badegäste in den Saarbrücker Freibädern war am Samstag vor Freude fast aus dem Häuschen. „Das ist ein Gefühl wie Weihnachten. Wir haben jetzt so lange warten müssen bis die Bäder wieder öffnen. Wir genießen jede einzelne Bahn in vollen Zügen“, sagte Katrin Zaske aus Saarbrücken, die am Samstagmorgen mit ihrem Sohn Johannes ins Fechinger Freibad kam.

Die beiden hatten sich in den vergangenen Jahren immer Saisonkarten gekauft. In der verkürzten Corona-Saison wird es in diesem Jahr aber keine Saisonkarten geben. Für jeden Tag muss eine neue Eintrittskarte gekauft werden, und das wird am Ende teurer; aber: „Das spielt gerade keine Rolle. Wir sind froh, dass die Schwimmbäder überhaupt öffnen und wir wieder ins Wasser können“, sagt Johannes Zaske.

Am Samstag haben die Freibäder der Stadt Saarbrücken in Fechingen, Altenkessel, Dudweiler und auf dem Schwarzenberg (Totobad) geöffnet – wegen der Corona-Krise mit mehr als einem Monat Verspätung und zudem mit deutlichen Regeln. Im Wasser sind die Bahnen von einander getrennt, und es gibt wegen des einzuhaltenden Abstandes eigene „Schwimmverkehrsregeln“. Aber auch außerhalb der becken gelten es Regeln. In Dudweiler sind die Fußwege mit Abstand am kompliziertesten. Ein Beispiel: Möchte man von seinem Platz oberhalb des Schimmerbeckens oder direkt aus dem Wasser kommend auf die Toilette, muss man einmal um das ganze Becken herum, danach die Treppen runter an einem anderen Becken vorbei, wieder die Treppen hoch und dann zur Toilette. Das gleiche Spiel beim Rückweg. „Wir hatten wegen diesem Wegesystem schon einige Diskussionen am Samstag mit den Badegästen. Wir haben ihnen erklärt, dass wir nur die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Die Regeln selbst kommen vom Ordnungsamt, da haben wir überhaupt keinen Einfluss darauf. Die Gäste haben verstanden, dass wir nur unsere Arbeit machen“, erklärte Dirk Anhaus, der Betriebsleiter im Dudweiler Freibad.

Conny Gerundt kommt regelmäßig nach Dudweiler zum Schwimmen – normalerweise mit Saisonkarte. Was diesmal ebenso wenig möglich ist, wie die Karte am Eingang zu kaufen. Nur per Internet geht’s, aber: „Ich habe fast eine Stunde am Computer gesessen, bis ich durch die ganze Anmeldung war und endlich eine Karte hatte. Das ist alles viel zu kompliziert. Für ältere Menschen könnte das ein richtiges Problem werden“, sprach Conny Gerundt das wohl größte Problem bei der Eröffnung der Freibadsaison an. Denn in allen vier Freibädern gab es wegen des Online-Ticket-Systems große Probleme. Viele Senioren kamen ohne Eintrittskarte und hatten überhaupt keinen blassen Schimmer davon, wie man sich online eine Karten kaufen kann. Manche haben weder Computer noch Smartphone und sind nie online. Nach Dudweiler kam ein 98-jähriger Mann ins Freibad und fragte an der Kasse, wo denn dieses „Online“ wäre. Er und viele andere Senioren musste mit gepackter Schwimmtasche wieder nach Hause fahren.

Ein Badegast im Totobad berichtete, dass das Einlesegerät für die Online-Tickets am Eingang nicht funktionierte und die zweitstellige Codenummern vom Personal von Hand eingegeben werden mussten.

Zu beiden Öffnungszeiten (9 bis 14 und 15 bis 19 Uhr) kamen ins Totobad gerade mal 41 von maximal 2670 möglichen Gästen. Bei voller Auslastung ist ein Chaos an den Kassen und auf den Wegenetzen in den Bädern jetzt schon vorprogrammiert. Das wissen die Badegäste und die Angestellten schon nach dem ersten Tag. Es kann aber auch zu einem tollen Badetag für die Familie werden, wie bei Familie Klein und Familie Maul am Samstag im Totobad: Sie kamen mit fünf Kindern ins Bad, genossen den wenigen Betrieb und hatten weder beim Karten kaufen noch beim Aufenthalt Probleme.Auch Magdy Haridy aus Kirkel hatte keine Probleme. Er war am Samstag im Alsbachbad in Altenkessel. „Ich bin aus Kirkel, und dort sind alle Bäder noch zu. Ich liebe Wasser und werde die nächste Zeit in Saarbrücken schwimmen gehen. Ich kann verstehen, dass ältere Menschen bei dem Online-System Probleme bekommen“, so Magdy Haridy.

Das Totobad war zwar am Samstag geöffnet, das Becken war aber, als unser Fotograf dieses Foto schoss, menschenleer. Foto: Heiko Lehmann