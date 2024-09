Nach Verkauf mehren sich die Anzeichen Kaufhof: Welche Kaufsumme Experten vermuten – und ob sich nun ein Abriss andeutet

Fragen der SZ zu den Plänen in Saarbrücken ließ die vom Käufer beauftragte Firma „Reits Family Office“ mit Sitz in Kitzbühel bisher unbeantwortet. Das Office beschreibt seine „Mission“ im Internet so: Man wolle „Investoren dazu befähigen, ihren Wohlstand zu bewahren und eine dauerhafte finanzielle Erfolgsgeschichte zu schreiben“. Diskretion und Privatsphäre stünden dabei an erster Stelle.