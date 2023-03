Ist das der Grund für die Schließung? Heikle Gerüchte um Galeria-Eigner und angeblichen Verkauf des Kaufhof-Gebäudes

Wenn der Andrang immer so gewesen wäre wie um 10 Minuten vor 10 am Dienstagmorgen – hätte es für den Kaufhof in Saarbrücken dann noch eine Chance gegeben? Vielleicht. An der Ecke Viktoriastraße jedenfalls warten zwei Dutzend Menschen darauf, dass die Türen jenes Kaufhauses geöffnet werden, das bald für immer schließen wird. Spätestens am 30. Juni.