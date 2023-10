Komplikationen in Saarbrücken „Nicht lustig“ – Eröffnung von Kaufhof-Nachfolger verschiebt sich erneut

Die gute Nachricht vorneweg: Es passiert etwas. Auch wenn man es von außen kaum sehen kann. Und es draußen vor der Tür noch nicht unbedingt einladend aussieht. Doch im alten Kaufhof in der Bahnhofstraße in Saarbrücken wird gearbeitet. Wer sich zum Beispiel am Montagmorgen oder Mittwochmittag ganz nah ans Schaufenster wagte, konnte erkennen, dass im hinteren Teil des Erdgeschosses ein Mann auf einer Leiter stand und offensichtlich Malerarbeiten verrichtete. Auch in Kisten und Folie eingepackte Ware war zu erkennen, außerdem Werkzeug hinter einer Eingangstür. Viel mehr los war auf den ersten Blick dann aber auch nicht.