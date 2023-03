Reaktionen auf überraschende Entscheidung Kaufhof-Aus in Saarbrücken – Kunden standen schon am Montag vor verschlossenen Türen

Es ist kurz vor halb vier, die Sonne scheint noch über Saarbrücken an diesem frühlingshaften Tag, als das Ehepaar mit Kinderwagen in den Kaufhof am Ende der Bahnhofstraße möchte. Die Frau rüttelt an der Tür – vergebens. Dann schauen sich beide irritiert an. Was ist hier los? Warum kommen wir nicht rein?