Traditionskaufhaus bleibt Saarbrücken erhalten Wie Politik und Wirtschaft im Saarland auf die Karstadt-Rettung reagieren – und wie es nun weitergehen soll

Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar, sieht in der Weiterführung von Karstadt eine deutliche Stärkung auch der künftigen Attraktivität der Landeshauptstadt. Sie hält einen besonders guten Mix an Angeboten in den Städten und Dörfern an der Saar für den besten Anreiz, Einkauf, auch Bankgeschäfte sowie Genussmomente in der Gastronomie miteinander zu verbinden. Und auch länger zu verweilen. „Man fährt ja nicht nur in die Stadt, um in ein Geschäft alleine zu gehen. Es ist schön, mehrere Geschäfte zu besuchen und sich auch von neuen Eindrücken inspirieren zu lassen. Von einem Mix aus großen und kleinen Geschäften inklusive einer attraktiven Gastronomie profitieren alle“, betont Hoffmann-Bethscheider. „Wichtig ist dabei auch, dass die Einkaufsstraßen belebt sind und es keine Brüche durch Leerstände gibt. Das verleitet eher dazu, diese Straße wieder zu verlassen.“