Aufatmen bei Mitarbeitern : Saarbrücken behält seine beiden Karstadt Kaufhof-Filialen

Sowohl die Galeria Kaufhof-Filiale als auch die Karstadt Niederlassung bleiben in Saaarbrücken geöffnet. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Anders als die Filiale in Neunkirchen entgehen die beiden Niederlassungen der Handelshauskette in der saarländischen Landeshauptstadt einer Schließung.

Aufatmen für die insgesamt 260 Angestellten der beiden Galeria Karstadt Kaufhof-Niederlassungen in Saarbrücken. Die beiden Filialen in der Bahnhofsstraße bleiben vorerst von den geplanten Schließungen innerhalb der Kaufhauskette verschont.

„Karstadt und Kaufhof prägen seit Jahrzehnten das Bild unserer Innenstadt. Ich bin froh und erleichtert, dass die beiden Häuser in Saarbrücken weitergeführt werden sollen“, teilt Oberbürgermeister Uwe Conradt auf Anfrage unserer Zeitung mit. Gerade jetzt bräuchten die dortigen Mitarbeiter „Hoffnung und Zuversicht“, da diese sich durch die Corona-Pandemie ohnehin schon in einer schwierigen Situation befänden. Gleichzeitig bedauert der OB die angekündigte Schließung der Karstadt Kaufhof-Filiale in Neunkirchen. „Wenn solche großen Häuser leer stehen, stellt das die Innenstädte immer vor immense Herausforderungen“, sagt Conradt.