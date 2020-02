Großrosseln : „Im Warndt vergeht die Faasend nie!“

Großrosseln Ausverkaufte Kappensitzung der Karnevalsgesellschaft die Warndtkater in der liebevoll geschmückten Mehrzweckhalle

Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle Dorf im Warndt: Zur Kostümsitzung des Karnevalsvereins Warndtkater erscheinen fast alle Narren mit Kopfbedeckung. Man trägt Glitzerhut, Zylinder, Piratentuch oder Federschmuck. Auch ein Krönchen und Hirschgeweihe werden gesichtet. Nicht nur die Faasebooze haben sich ordentlich in Schale geworfen. Der Saal ist liebevoll geschmückt, auf der Bühne leuchten bunte Zauberwürfel. „Wie mit Zauber und Magie, im Warndt vergeht die Faasend nie!“ lautet das Motto der ausverkauften Kappensitzung.

Verzaubert werden die 270 Besucher zum Beispiel durch die Gardemädchen der Warndtkater. Tanzmariechen Michelle Schulze fegt über die Bühne, sie schlägt Rad, springt in den Spagat. In der Gruppe machen die Tänzerinnen ebenfalls eine prima Figur. Der Schweiß der vielen Trainingsstunden ist während der Auftritte vergessen.

Büttenredner Joachim Moser hingegen ist nicht so gut gelaunt. „De Läadisch“ hat Krach mit seinem „Lawiensche“. Die mollige Angetraute könnte er sich durchaus in etwas Langem, Fließenden vorstellen – zum Beispiel in der Saar. Die Abneigung beruht wohl auf Gegenseitigkeit. De Läädisch berichtet, dass ihm seine Gattin erklärt habe, was passiere, wenn der Geier ausstirbt. Dann sei er der hässlichste Vogel. Kein Wunder, dass es im Bett nicht mehr so gut klappt. Ihr Liebesleben habe dieselbe Entwicklung genommen wie Coca Cola, erzählt der Spaßmacher. „Zuerst normal, dann light, später zero“.