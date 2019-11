Kommentar : Kampf gegen Armut ist Kinderschutz

Traurige Zahlen hat das Statistische Bundesamt zusammengetragen: Noch nie stellten die Jugendämter so viele Kindeswohlgefährdungen fest wie 2018. So dramatisch ist es im Regionalverband nicht. Das ist aber kein Trost.

Denn es handelt sich um 336 junge Schicksale, darunter misshandelte Jungen und Mädchen, viele vernachlässigte Kinder, die das Jugendamt von den Eltern zumindest vorübergehend trennte. Da ist es gut, dass die Bürger nach bundesweiten Medienberichten über Kindesmissbrauch nicht mehr wegschauen. Die Meldungen, dass ein Kind in der Nachbarschaft in Gefahr ist, sind stark gestiegen. Das hat in der Regel nichts mit Denunziation zu tun, sondern mit wirklicher Besorgnis. Das Jugendamt hat auch wichtige Partner wie die Schulen und Kitas oder das Winterberg-Klinikum, um schon sehr früh eine mögliche Gefahr für ein Kind zu erkennen.