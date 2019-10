Keine Angst vorm „World Wide Web“ : Komm doch mit ins Internet

Beim Tablet-Kurs „Kaffee-Kuchen-Tablet“ in der Familienbildungsstätte in Saarbrücken mit Kursleiter Wolf-Dieter Scheid. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Kampagne Onliner Land Saar unterstützt Menschen auf dem Weg ins Internet und in die digitale Welt. Wir waren zu Gast im Einsteigerkurs „Kaffee-Kuchen-Tablet“.

Von David Hoffmann

Wie bediene ich ein Tablet? Wie kann ich eine Internetseite aufrufen oder mir das Wetter von übermorgen von einer App anzeigen lassen? Wolf-Dieter Scheid hat mit seinen Kursteilnehmern einiges vor, um sie fit fürs Internet zu machen. Sein Kurs „Kaffee-Kuchen-Tablet“ an diesem Dienstagvormittag in der Evangelischen Familienbildungsstätte in Saarbrücken ist gut besucht.

Die überwiegend älteren Teilnehmer warten gespannt darauf, ins „World Wide Web” einzutauchen. Alle haben ein Computer-Tablet vor sich liegen. Manchen sieht man bereits eine gewisse Routine im Umgang mit dem Gerät an, während andere noch zögerlicher sind. Wolf-Dieter Scheid erklärt dabei geduldig jeden Schritt für die Teilnehmer, und die Fortschritte lassen nicht lange auf sich warten. Nachdem die ersten Handgriffe und Tasten am Tablet erklärt sind, soll gemeinsam weiter in die Welt des Internets vorgedrungen werden. Doch erstmal steht eine Pause mit Kaffee und Kuchen auf dem Programm.

Info Auch „Sicheres Einkaufen“ im Programm Die Kampagne Onlinerland Saar ist ein gemeinschaftliches Projekt der Landesmedienanstalt Saarland und des Mediennetzwerks Saar-Lor-Lux e.V.. Das Projekt hat sich die Förderung der Internetkompetenz im Saarland zum Ziel gesetzt. Die Kosten der Initiative trägt die Staatskanzlei des Saarlandes. Neben dem Einsteigerkurs „Kaffee-Kuchen-Tablet“ werden noch weitere Kurse zur digitalen Bildung angeboten. So werden beispielsweise die Themen „Kommunikation mit Tablets“ und „Sicher Einkaufen und Bezahlen mit Tablets“ in den Blick genommen. Informationen zur Kursanmeldung und zu den weiteren Angeboten der Kampagne gibt es im Internet unter: www.onlinerlandsaar.de

„Mir gefällt das Kurskonzept sehr. Ich habe den Kurs bereits mehrere Male belegt”, sagt die 77-jährige Ursula Theobald. Dadurch könne sie die vorhandenen Kenntnisse immer wieder auffrischen, lerne aber auch jedes Mal Neues kennen. Ihre Motivation, sich mit dem Thema Internet und Technik zu beschäftigen, hat mehrere Gründe: „Zum einen habe ich einfach Interesse und Spaß am Thema Technik, zum anderen kann ich dadurch viel leichter Kontakt mit meiner Familie halten, wenn ich mich im Internet auskenne,” erzählt die Saarbrückerin.

Während die Teilnehmer in der Kaffeepause ins Gespräch kommen, bereitet Wolf-Dieter Scheid die nächsten Schritte vor. „Viele ältere Menschen haben Angst vor der Technik und dem Internet. Ziel unserer Kurse ist es, ihnen diese Angst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass auch sie sich in der digitalen Welt zurechtfinden können”, sagt er. Besonders wichtig sei dabei, den Teilnehmern zu vermitteln, dass man Fehler machen darf und muss, um aus ihnen lernen zu können. Ihm ist die digitale Bildung der älteren Generationen ein besonderes Anliegen: „In der aktuellen Debatte zum Thema Digitalisierung wird häufig vergessen, dass alle Menschen mitgenommen werden müssen. Digitale Teilhabe kann nur klappen, wenn Grundkenntnisse vorhanden sind. In vielen Fällen sind diese schon vollkommen ausreichend.” Scheid ist bereits seit Beginn der Kampagne Onlinerland Saar im Jahr 2005 als Kursleiter mit dabei.

„Seit dem Startschuss des Projekts haben wir ungefähr 80 000 Bürger erreicht, und die Kurse sind auch aktuell weiterhin gut besucht. Sie sind kostenlos und richten sich in erster Linie an die Generation 60+, aber auch jüngere Teilnehmer sind immer willkommen”, sagt Projektleiterin Kathrin Ziegler. Man habe sich über die Jahre ein Netzwerk von über 300 Partnern aufgebaut, die die Kampagne unterstützen und in deren Räumen die Kurse stattfinden. „Uns ist wichtig“, ergänzt Ziegler, „dass wir älteren Menschen ihre Angst vor der Technik nehmen und ihnen den Einstieg in diesen Bereich ermöglichen. Daher ist auch die soziale Komponente bei unseren Einsteigerkursen mit Kaffee und Kuchen ein wichtiger Aspekt. Bei jedem Kurs ist auch immer eine Assistentin des Kursleiters mit dabei, damit wir individuell auf die Teilnehmer eingehen können.”