Bernd Glemser am Flügel : Kammermusiktage starten mit Klavier-Matinée

Mettlach Die Kammermusiktage sind zurück im Refektorium der Alten Abtei. Zum Auftakt setzte am Sonntag eine Klavier-Matinée mit Stammgast Bernd Glemser einen markanten Akzent. Seine Sache ist es nicht, romantisch zu schwelgen, zu säuseln oder Gefühlsmomente hinein zu geheimnissen, wo sie vielleicht gar nicht vorhanden sind.

Alexander Skriabin wollte in seinen „Poèmes“ op.32 poetische Ideen verwirklichen. Die Nr.1 in Fis-Dur ist ein technisch sehr anspruchsvolles, akkordgetürmtes, leidenschaftliches Klavierstück, das weniger einer Idee verpflichtet scheint, sondern eher dem Effekt von Spannung und Entspannung. In seiner 4.Sonate op.30 führt der Komponist vom Gefühl des Verlangens, dem Schmachten nach einem fernen Ziel hin zu rasend kosmischem Flug, zur Ekstase, in großartiger Themenmetamorphose. Glemser gestaltete intensiv und überzeugend, er riss das zahlreiche Publikum zu begeistertem Beifall hin. Seine Zugabe führte zurück zu fast schlichtem Chopin. Die „Mazurka“ op.17 Nr.4 in beruhigendem a-moll sorgte so für einen unaufgeregten und somit sicheren Heimweg.