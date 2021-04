Kriminalitätsbrennpunkt Johanneskirche : Wo Dealer dem Auge des Gesetzes ausweichen (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Die Kamera für die Haltestelle an der Johanneskirche wirkt. Welcher Dealer lässt sich schon gern beim Handel mit seiner illegalen Ware filmen. Über das Ausmaß der Verdrängung dieser Kriminellen ins nicht von Kameras überwachte Umfeld gehen die Einschätzungen von Bewohnern und Polizei auseinander.

Maxim Karpalyuk wirkt erschöpft. Zwar schwingt in seiner Stimme viel Selbstsicherheit mit. Zugleich lässt sie vermuten, dass ihn ausgelaugt, was sich, wie er sagt, vor seiner Wohnung und vor seiner Kampfsportschule in der Saarbrücker Johannisstraße abspielt. Er spricht von den Dealern, sagt, er sehe, wie sie regelmäßig in ihren Autos mit Kennzeichen aus Luxemburg und Frankreich kommen. Und wie sie ihre Kundschaft in Hauseingängen versorgen.

Düsteres Bild von diesem Teil der Innenstadt

Karpalyuks Sätze fügen sich zu einem düsteres Bild von diesem Teil der Innenstadt. Karpalyuk spricht vom kaum verhohlenen Rauschgifthandel, vom Gegröle, wenn wieder mal ein Suchtkranker, vom Alkohol erhitzt, mitten auf der Fahrbahn geht und seine Sicht der Welt herausschreit.

„Drogenszene hat sich verlagert“

Nichts habe er von den Maßnahmen der Behörden gegen die Kriminalität am nahe gelegenen Brennpunkt Johanneskirche. Im Gegenteil. „Die Drogenszene hat sich in die Johannisstraße verlagert.“ Karpalyuk sagt, die Kamera am Rathaus treibe das Verbrechen regelrecht von der Kirche weg. Dorthin, wo ihr starkes Objektiv nicht reicht und das Geschäft mit der Sucht schnell vonstatten geht. Oft vor Zeugen. Doch meist unbehelligt. „Viele haben hier einfach Angst, die Polizei zu rufen.“ Karpalyuk sagt, selbst jene, die sich wie er in einer Bürgerinitiative für das Viertel einsetzen, schreckten vor einem Anruf zurück. „Die Dealer wissen ja, wo wir wohnen.“

Kritik: Kamera beeindruckt Problemgruppe an der Kirche nicht

Die laute Problemgruppe, die trotz der Kamera tagein, tagaus noch an der Kirche bleibt, lasse sich von dem Ding sowieso nicht beeindrucken. Abgeschreckt seien von den Zuständen an der Haltestelle nur die Eltern, die ihre Kinder nicht mehr dort aussteigen, geschweige denn warten lassen. „Nicht jeder kann ja sein Kind mit dem Auto zu uns bringen.“ Das koste ihn, Karpalyuk, junge Kunden.

Er sagt, ihn störe, dass jene nicht mehr kommen, die das Viertel immer noch mögen. Und dass die bleiben, die anderen auf die Nerven gehen. Bis hin zur Bedrohung der Anwohner und zum Einbruch für den nächsten Drogenkauf, wie Karpalyuk anfügt. „Zwei Einbrecher wurden sogar in flagranti erwischt. Sie sehen: Wir sind in dieser Straße ständig belagert. Selbst Teenager holen sich hier ihr Rauschgift. Um das zu erkennen, brauche ich keine kriminalistische Analyse.“ Er präsentiert Fotos über Fotos und Videos, gemacht von Augenzeugen. Darauf zu sehen sind eingeschlagene Fensterscheiben, ein Fixer, der sich im Freien einen Schuss setzt, Männer, die mit ihren Gürteln an der Kirche aufeinander einprügeln, ein Schläger, der an der Haltestelle sein Opfer zu Boden drischt. Und Kot, den ein Mann auf einer Bank hinterlassen hat. Einfach so.

Kritiker: „Hier ist ein internationaler Umschlagplatz für Drogen“

Karpalyuk zieht aus all dem Folgerungen, was dort geschehen müsse. Bald! An der Haltestelle? Ein Zaun, der an der Kirche nicht mehr zum Verweilen einlädt. Die Wartehäuschen? Weg damit! Und der Pavillon an der Ecke Johannisstaße/Richard-Wagner-Straße? Genauso. „Selbst jetzt, während er zu ist, bleibt das Umfeld ein Treffpunkt. Hier ist ein internationaler Umschlagplatz für Drogen.“

Und die Polizei? Immerhin ist deren Inspektion Saarbrücken-Stadt in der Karcherstraße nur ein paar hundert Meter weg. „Klar, helfen die Beamten uns. Doch so viele Einsätze, wie sie hier nötig wären, können die gar nicht fahren.“

Was Karpalyuk am meisten schmerzt? Das sei die Unterstellung, die Bürgerinitiative wolle die „Randständigen“ nur loswerden, weil sie nicht zum Lebensstil im Viertel passen. „Es geht einfach um die ständige, dauerhafte Belästigung und die Ordnungswidrigkeiten, die die ganze Zeit da sind. Das ist eine Gefahr, und dieser Zustand nervt.“

Polizei: Beschwerden über offene Drogenszene seit 2015

Nun zur Einschätzung der Polizei. Und zur Frage, warum die Super-Kamera überhaupt die Haltestelle Johanneskirche überwacht. Polizeisprecher Stephan Laßotta: „Seit Jahresende 2015 wurde eine Verschlechterung der Sicherheitslage in der Landeshauptstadt festgestellt. Es ergingen wiederholt Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie aus Handel und Gewerbe über eine sich verfestigende, offene Drogenszene an der Haltestelle Johanneskirche.“ Und zwar mit „mannigfaltig öffentlich wahrnehmbaren Störungen und Straftaten aus dem Bereich der Betäubungsmittel- und Straßenkriminalität“. Demnach waren Verunreinigungen, Belästigungen der Allgemeinheit, Sachbeschädigungen sowie Gewaltdelikte dort an der Tagesordnung.

Polizei verzeichnete gehäuft Störungen und Straftaten

Betrunkene und Täter im Drogenrausch hätten insbesondere an Wochenenden Raubüberfälle begangen und mit Messerstechereien sowie Landfriedensbrüchen für „gravierende Einsatzanlässe“ gesorgt. Die Belastung durch „Straßen- und Rauschgiftkriminalität“ sei an der Johanneskirche deutlich höher gewesen als in der gesamten sonstigen Innenstadt.

Viele Einsätze in den Jahren 2019 und 2020

Laßotta erinnert nicht zuletzt an die Jahre 2019 und 2020, als es viele Polizeieinsätze gab an der Kirche und in deren Umfeld. Oft nach Mitteilungen aus der Bevölkerung. Vertreter der Inspektion Saarbrücken-Stadt nahmen im vorigen Jahr wegen der Beschwerden an Gesprächsrunden der von Anwohnern gegründeten Initiative teil. Es gab Treffen sowohl im Rathaus mit Oberbürgermeister Uwe Conradt als auch im Landtag mit dem Abgeordneten Timo Mildau.

Innenminister Klaus Bouillon reagierte

Innenminister Klaus Bouillon verstärkte die Maßnahmen der Polizei in der Stadtmitte. Es gab Brennpunktkontrollen mit viel Personal und mehr Polizisten, die zu Fuß verstärkt Präsenz zeigen. Zudem sollte die Polizeiabteilung des Innenministeriums prüfen, ob am Kriminalitätsbrennpunkt Johanneskirche eine Videoüberwachung möglich ist. Polizeisprecher Laßotta sagt, dieser Videoschutz stelle heute einen Bestandteil von vielen – nicht ausschließlich polizeilichen – Maßnahmen für mehr Sicherheit in der Innenstadt dar. Seit der Inbetriebnahme im August 2020 wurde demnach dank der Kamera-Aufnahmen mit vielen „Gefahrenabwehrmaßnahmen“ Schlimmeres verhindert. Und die Aufnahmen halfen in Bußgeld- und Strafverfahren.

Einschätzung heute: „vereinzelt“ Drogendelikte in umliegenden Straßen

Auf die Frage, ob eine solche Überwachungsanlage Straftäter in das nicht videokontrollierte Umfeld abdrängt, antwortet Laßotta, eine „objektive Aussage“ zu einem Verdrängungseffekt durch den Videoschutz an der Johanneskirche könne die Polizei nicht machen. „Subjektiv lässt sich derzeit durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion kein konkreter, neu gebildeter Hotspot im umliegenden Bereich der Johanneskirche außerhalb des Überwachungsareals feststellen.“ Laßotta fügt aber an: „Vereinzelt ereignen sich – wie in den vergangenen Jahren auch – immer wieder Delikte der Betäubungsmittelkriminalität in den umliegenden Straßenzügen der Johanneskirche. BtM-Straftäter, welche im Hinblick auf den polizeilichen Videoschutz sensibilisiert sind, weichen nach den Erfahrungen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion vereinzelt in den nicht überwachten Bereich aus.“

Verdrängung „in gewissem Maß“ möglich

Grundsätzlich sei das Phänomen der Verdrängung zumindest für geplante Straftaten im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel Handel mit Drogen, in gewissem Maße möglich und bei der Maßnahme berücksichtigt. Die Videoüberwachung in anderen Städten und die Erfahrungen, seit die Kamera am Rathaus läuft, zeigen Laßotta zufolge, dass es Taten im Affekt oder aus besonderen Situationen heraus sogar weiterhin in den Überwachungsbereichen gibt. Als Ergänzung zur Videoüberwachung gebe es denn auch regelmäßig zivile, dezentrale Kontrollen an der Johanneskirche und in den umliegenden Straßen. Und die Polizei ändere ihr Vorgehen, sollte sich die Kriminalität in diesem Bereich der Stadt verändern oder verlagern.

Polizei: Videoanlage verhindert Beschaffungskriminalität

Im Blick hat die Polizei die Haltestelle Johanneskirche nach wie vor wegen ihrer zentralen Lage und der vielen Menschen, die Tag für Tag dorthin kommen. Werden sie mit teilweise offensichtlichen Straftaten wie Betäubungsmittelkriminalität oder Raub- oder Körperverletzungsdelikten konfrontiert, dann wirke sich wesentlich auf das Sicherheitsempfinden aus. Deshalb sei eine Verdrängung potentiell krimineller Gruppen weg von Verkehrsknotenpunkten neben der Gefahrenabwehr und besserer Beweisführung in Strafverfahren mitunter ein Teilziel der Videobeobachtung.Etwa um Passanten vor Begleitstraftaten aus dem Drogenmilieu wie Diebstählen und Überfällen zu schützen.

Andererseits dürfe die von den Kritikern der Zustände an der Kirche erwähnte „Randständigenszene“ nicht pauschal als kriminelle Gruppe angesehen werden. Deren Verdrängung sei somit kein primäres Ziel des Videoschutzes.

Die leistungsstarke Überwachungsanlage auf diesem Balkon des Saarbrücker Rathauses ist auf die Saarbahnhaltestelle Johanneskirche ausgerichtet. Das zieht nicht nur Erfolge nach sich, sondern hat auch Nebenwirkungen. Foto: BeckerBredel