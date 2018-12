Die Gruppe Fit im Freien und die Gruppe Fit um 9 im Turnverein melden: Das Training fällt am Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. Dezember) sowie am Mittwoch, 19. Dezember, aus. Die Weihnachtsfeier für beide Gruppen beginnt am Donnerstag, 20. Dezember, um 10 Uhr in der Jahnturnhalle.

Zur „Seemannsweihnacht“ lädt die Marinekameradschaft Zerstörer Lütjens am Sonntag, 16. Dezember, in die Christuskirche ein. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Mitwirkende sind der Shantychor der Marinekameradschaft Prinz Eugen aus Friedrichsthal, der Männerchor Harmonie 1896 aus Dudweiler, der Musikverein Harmonie aus Wiesbach, der Dudelsackspieler Günter Trabant sowie Mitglieder der Marinekameradschaft Zerstörer Lütjens. Der Erlös aus einer Sammlung nach dem Konzert ist zur Hälfte bestimmt für das Afrika-Projekt von Dr. Schales und zur anderen für die Hamburger Seemannsmission.