Die VHS lädt ein zum Kaffeehausnachmittag mit Lesung: Der Mundartdichter Alfons Klein liest aus seinen Werken. Dazu gibt’s leckeren Kuchen und frischen Kaffee; am Mittwoch, 10. Januar, ab 15 Uhr in der Gemeindebücherei, Marienstr. 3.

Anmeldung unter Tel. (06897) 961 194 erforderlich, so die VHS.

Am Mittwoch, 10. Januar, findet eine Akteursversammlung der Narrenzunft katholischer Vereine Friedrichsthal (NKV) statt. Sie beginnt um 19 Uhr im Vereinslokal Gasthaus „Zum Heinz“ in Friedrichsthal. Alle Akteure sowie Helferinnen und Helfer der NKV sind eingeladen, so die NKV.

Ganzheitliches Faszientraining gibt Impulse, fordert den ganzen Körper, verlässt die eigene Komfortzone und orientiert sich an den Anforderungen eines gesunden Alltags. Der 10-Stunden-Kurs beginnt beim TV am Dienstag, 23. Januar, (18.30 bis 19.30 Uhr) im Rechtsschutzsaal. Mitzubringen ist eine Bodenmatte, so die Veranstalter.

Auskunft bei Kursleiterin Juliana Simson, Tel. (06897) 87067, E-Mail: j.simson@onlinehome.de oder direkt vor den Stunden.