Kleinkunst in Saarbrücken Kluge Köpfe servierten die Aufreger des Jahres

Brunner & Barscheck regen an, das Genderverbot an den gleichen Nagel wie die Kruzifixe zu hängen. Friedrich Merz soll in Anspielung auf dessen sachlich falschen und kommunikativ verrutschten Aussagen zu Asylbewerbern, die sich in Deutschland auf Kosten der Allgemeinheit die Zähne richten ließen, zum Zahnarzt geschickt werden, damit der „das Übel an der Wurzel packe.“ Es geht dann doch noch mal an die Saar. Kopfschütteln über die Entscheidung der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, die Künstlerin Candice Breitz wegen angeblicher Hamas-Sympathiebekundungen auszuladen. Und zum Schluss gibt es endlich eine gute Nachricht: Der CO 2 -Ausstoß des Saarlandes ist niedriger als gedacht wegen diverser Rechenfehler an verantwortlicher Stelle. Die Verantwortlichen können nicht rechnen … keine gute Nachricht.