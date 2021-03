Online-Angebot aus Saarbrücken : Expertin zeigt Wege aus dem Stress in der Pandemie

Die Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie treiben bei vielen den Stresspegel in die Höhe (Symbolbild). Beim Online-Treff der KAB zeigt eine Expertin am Dienstag, wie Menschen wieder Kraft schöpfen können. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken Die lange Pandemie zehrt an den Nerven. Eine Expertin will als Gast der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung zeigen, wie Menschen im stressigen Alltag durchatmen können.

(red) Um Stressbewältigung im Alltag geht es beim nächsten Treffpunkt der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Saarbrücken. Das Digital-Angebot beginnt am Dienstag, 30. März, um 18 Uhr. Ob Kurse, Fortbildungen oder Reha: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Stress zu bewältigen. Doch vielen sind die Hürden dafür zu hoch. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie Ingeborg Weiland will zeigen, was gerade in der langen Pandemie hilft, mit Stress und Sorgen besser umzugehen. Sie zeigt einfache Übungen, um im Wortsinn im Alltag durchzuatmen. Das Gespräch erfolgt über das Videokonferenz-System Zoom.