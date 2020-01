Änderung in Alex Deutsch Straße : Jusos: Straße des 13. Januar umbenennen

Saarbrücken Die Jugendorganisation der SPD (Jusos) im Saarland fordert die Umbenennung der Straße des 13. Januar in Saarbrücken in Alex-Deutsch-Straße. Seit 1920 stand das Saargebiet als Folge des Ersten Weltkriegs unter der Verwaltung des Völkerbundes.

Am 13. Januar 1935 stimmten die Bewohner für den Anschluss an Hitler-Deutschland. „Mit der Umbenennung wollen wir die Würdigung von nationalen Erhebungen durch Straßennamen beenden“, sagt Jusos-Landeschefin Kira Braun. „Die Straße sollte an die Menschen erinnern, die bis zuletzt für Demokratie und Toleranz gekämpft haben.“Deutsch, der viele Jahre in Neunkirchen lebte, hatte in Veranstaltungen als jüdischer Überlebender von seinen Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz berichtet. Er starb 2011.