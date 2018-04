Juso-Gruppe polierte Stolpersteine

Nachdem die Arbeit in Saarbrücken getan war, brachten die jungen Leute weitere zehn Stolpersteine in Saarlouis wieder zum Glänzen. Von dort ging es über Merzig-Wadern und St. Ingbert weiter nach Neunkirchen.

Auch dort schrubbten die Jusos und ihre Gäste fleißig, bis auch der letzte Stolperstein in der Frühlingssonne glänzte.

Jede kleinste Erinnerung an das Grausame, was so vielen Menschen widerfahren ist müssen wir aufrechterhalten. Jeder noch so kleine Stolperstein erinnert an ein schlimmes Schicksal. Das muss gesehen werden. Gerade heutzutage dürfen wir nicht vergessen“, sagte der Vorsitzende der Schüler-Gruppe, Darnell Boeckmann, zur Aktion. Insgesamt etwa 45 Steine haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam von der Patina des Vergessens befreit. Jetzt „stolpern“ die Blicke der Passanten wieder über wichtige Erinnerungen.