Corona-Tests im Gesundheitsministerium : Entwarnung für den Krisenstab

Saarbrücken Am Dienstag herrschte Alarmstimmung im Corona-Krisenstab der Landesriegierung. Eine junge Mitarbeiterin war kurzzeitig in Quarantäne.

Die Entwarnung kam erst spät in der Nacht zum Mittwoch. 22 Corona-Tests in der Chefetage des saarländischen Gesundheitsministeriums fielen negativ aus. Kurzzeitig herrschte am Dienstag Alarmstimmung im Corona-Krisenstab der Landesregierung.