Hilfe für Arme : Junge Christen sammeln Kleiderspenden für Bolivien

Saarbrücken Die Kleidersammlung der Bolivienpartnerschaft des Bistums Trier im Regionalverband Saarbrücken ist in diesem Jahr am Samstag, 26. Oktober. Hunderte Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich dafür in ihrer Freizeit.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert die Sammlung. Die Erlöse aus der Verwertung der Kleiderspenden kommen benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderungen in Bolivien zugute.