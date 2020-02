Ausflug in die Bundeshauptstadt : Jugendzentrum bereitet Reise nach Berlin vor

Ausflug in die Bundeshauptstadt

Quierschied Junge Leute, die schon immer mal die Bundeshauptstadt kennenlernen wollten, haben im April die Gelegenheit dazu.

Das Jugendzentrum Quierschied, betrieben vom Regionalverband, organisiert eine Fahrt nach Berlin. Sie dauert vom 22. bis zum 25. April. Teilnehmen können Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren. Die Bahnreise führt die Gruppe mitten in die Stadt. Sie wohnt in einem Hostel nahe des Alexanderplatzes. Für Verpflegung ist gesorgt. Die jungen Leute besuchen den Bundestag. Das weitere Programm können sie mitbestimmen. Für Ideen und Wünsche sei noch genug Platz, sagen die Leute vom Jugendzentrum Quierschied. Die Fahrt inklusive An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung kostet 170 Euro. Je nach Einkommen ist eine Ermäßigung möglich.