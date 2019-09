Kostenpflichtiger Inhalt: Förster Juz : Kinder und Jugendliche fürs Leben fit machen

Auch gute Laune ist wichtig: Beim Nauwieser Fest 2016 ritt Patrick Fellenberg vor dem Förster Juz auf einem „wilden Bullen“. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die SZ ließ sich im Saarbrücker Jugendzentrum Försterstraße – im Förster Juz – erklären, was dort läuft und was die Besucher mit nach Hause nehmen sollen.

Von David Hoffmann

Es ist noch nicht viel los an diesem frühen Dienstagnachmittag. „Bisher ist es heute noch ruhig, aber das ändert sich später noch“, erzählt Sebastian Bach. Seit 2012 leitet er das Förster Juz im Nauwieser Viertel.

Es ist eines von 14 Jugendzentren, die der Regionalverband betreibt. In Saarbrücken gibt’s sieben – die übrigen sind in Friedrichsthal, Heusweiler, Püttlingen, Quierschied, Riegelsberg, Sulzbach und Völklingen. Für die Juze stellt der Regionalverband jährlich insgesamt rund 390 000 Euro bereit. Zusätzlich gibt es noch rund 20 Jugendclubs und -treffs, die der Verein „Juz-United“ in Selbstverwaltung führt.

„Grundsätzlich haben alle Juze den gleichen Auftrag. Dieser wird von den Bestimmungen zur Kinder- und Jugendhilfe im Sozialgesetzbuch VIII vorgeschrieben“, sagt Bach. Die Sozialarbeiter und Erzieher in den Juzen sollen Kinder und Jugendliche an ein selbstbestimmtes Leben heranführen und zu sozialem Engagement ermutigen.

„Daher stehen bei allen Aktivitäten im Juz die Interessen der Kinder und Jugendlichen im Vordergrund. Sie sollen selbst entscheiden, was sie in ihrer Freizeit machen möchten“, sagt Bach: „Es gibt aber natürlich bestimmte Spielregeln, die vorgeschrieben sind.“

Hinsichtlich der Größe der Räume und der Mitarbeiterzahl unterscheiden sich die einzelnen Zentren. Auch das Publikum sei an jedem Ort anders zusammengesetzt, sagt Sebastian Bach. Das Zentrum in der Försterstraße ist eines der Größten und hat aktuell vier festangestellte Mitarbeiter. Hinzu kommen zwei Mitarbeiter, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.

„Da wir in der Försterstraße viel Platz haben, finden hier regelmäßig Veranstaltungen wie Tanz-AGs statt“, sagt der Juz-Leiter beim Rundgang durch das Zentrum. Die Anzahl von festen Angeboten ist in der Försterstraße eher gering. Es gebe eine wöchentliche Fußball-AG, aber ansonsten sollten die Kinder Freiräume bekommen und sich selbst ausprobieren, sagt Bach. Es gibt allerdings gemeinschaftliche Projekte aller 14 Zentren. So wird jährlich die „Juz-Fußballliga“ ausgetragen. An dieser Liga können auch Mannschaften der freien Zentren von „Juz-United“ teilnehmen.

Das Programm des Juz richtet sich grundsätzlich an junge Menschen von 10 bis 27 Jahren. Es gebe allerdings für jede Einrichtung eine Hauskonzeption, in der die Zielgruppe nochmals genauer festgelegt wird, fügt Bach hinzu. In der Försterstraße reiche die Zielgruppe von 10 bis 21 Jahren.

„Dieses Konzept wird jährlich überarbeitet. Dabei werden die Ziele für das nächste Jahr formuliert“, sagt der Sozialpädagoge. Im Juz Förster­straße sei zum Beispiel ein Ziel, die Altersgruppe von 10 bis 13 Jahren verstärkt in den Blick zu nehmen: „Diese Altersstufe ist aktuell etwas weniger vertreten. Daran möchten wir zum Beispiel mit einer Zusammenarbeit mit der Grundschule Ost in Saarbrücken etwas ändern.“ Das Einzugsgebiet des Zentrums gehe über den Regionalverband hinaus, sogar aus Frankreich kämen Jugendliche, so Bach. Die Arbeit mit den Jugendlichen sei dabei jeden Tag anders: „Das hängt immer davon ab, wie es den Jugendlichen und auch einem selbst gerade geht“, sagt er.

Die Mitarbeiter des Juz sind in ihrer täglichen Arbeit natürlich auch Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen, wenn sie Hilfe brauchen. „Oftmals kommen Kinder zu uns, die sich Sorgen um einen Freund oder eine Freundin machen“, berichtet Bach. Sie würden in manchen Fällen aber auch selbst auf diejenigen zugehen, bei denen ihnen Veränderungen auffallen.

Elternarbeit gehört eher weniger zu den Aufgaben der Jugendzentren: „Wir verstehen uns in erster Linie als Vertreter der Jugendlichen. Es gibt aber Situationen, in denen wir mit Eltern sprechen oder auch Eltern auf uns zukommen“, antwortet Sebastian Bach.

Sie sorgen auch mal dafür, dass die Verpflegung stimmt: Sebastian Bach, Leiter des Förster Juz (l.), und Dominique Wierzbinski. . Foto: Tobias Ebelshäuser/Tobias Ebelshaeuser