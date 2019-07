Ferienprogramm : Jugendzentren laden zu Kursen im Theaterspielen

Saarbrücken Im Rahmen des Ferienprogramms des Regionalverbandes bieten die Jugendzentren (Juz) Folsterhöhe und Försterstraße je einen mehrtägigen Theater-Workshop für Jugendliche ab 12 beziehungsweise ab 14 Jahren an.

Am 29. Juli startet das sechstägige Angebot im Juz Folsterhöhe, Hirtenwies 19. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Das Ausprobieren und der Spaß am Spiel stehen dabei im Vordergrund. Am Ende der Woche findet eine kleine Aufführung statt. Der Workshop beginnt täglich um 10 Uhr und endet um 16 Uhr.