Wanderausstellung Anne-Frank-Ausstellung jetzt auch in Saarbrücken: Jugendliche führen durch die bewegende Geschichte

Saarbrücken · Die Erinnerung an Anne Frank zu bewahren, das hat sich das Anne-Frank-Zentrum in Berlin zur Aufgabe gemacht. Jugendliche Peer Guides führen nun auch im Saarland durch die Wanderausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ Diese läuft vom 28. September bis 23. November in der Jugendkirche eli.ja in Saarbrücken.

28.09.2024 , 20:40 Uhr

Foto: Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler