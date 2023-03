Ideen für die Osterferien Hoch aufs Seil – und ab in den Wald

Die Volkshochschule und das Jugendamt des Regionalverbandes bieten für Kinder und Jugendliche ein Ferienprogramm rund um die Osterfeiertage mit 26 Veranstaltungen. Die Themenpalette reicht von einer Märchen-Wanderung über Kinderrechte bis zum Ausflug in einen Hochseilgarten. Für den 3. April organisiert das Jugendamt des Regionalverbandes ein Waldabenteuer mit Hund. Nach einer kurzen Wanderung lernen Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren, was in der Wildnis wichtig ist: Schnitzen, Lagerfeuer machen und Waldspiele. Am 6. April geht es für junge Menschen ab zwölf Jahren in den Waldhochseilgarten. Wer noch mehr Adrenalin möchte, kann sich dem Ausflug am 12. April in den Eifelpark anschließen. Das Ferienprogramm der Volkshochschule bietet am 1. April eine Osterwanderung für Märchenfreunde in Riegelsberg an. Hier dürfen sich die Teilnehmer an Geschichten und Gedichten zu dieser alten Tradition erfreuen. Der Umwelt- und Kräuterpädagoge Guido Geisen erklärt auch einiges über die Mythologie der Kelten, die dieses Fest ebenso feierten wie später die Christen.