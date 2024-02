Jugendschutz in der Fastnacht Amt: Das Jugendschutzgesetz gilt auch an den tollen Tagen

(red) Wenn die Narren regieren, gibt es bei der Abgabe von Alkohol und Tabak an Jugendliche mitunter Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz (JuSchG). Darauf weist das Jugendamt des Regionalverbandes hin und mahnt, diese Vorschriften nicht außer acht zu lassen. Dieser Appell zur Regeltreue bezieht sich auch auf E-Zigaretten und Shishas. Demnach bleibt es auch am Höhepunkt der Fastnachtssession verboten, Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behälter an Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren abzugeben oder das Rauchen oder den Konsum nikotinhaltiger Produkte zu gestatten. Dies gilt auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaretten oder elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches Heizelement verdampft und die entstehenden Aerosole eingeatmet werden, sowie für deren Behälter.