Jugendfußball Saarbrücker Fußball-Nachwuchs sucht seine Hallenkönige

Saarbrücken · Mehr als 1000 Jugendfußballer aus 44 Vereinen waren in der Qualifikation am Ball: An diesem Sonntag ermitteln die besten Talente die Saarbrücker Stadtmeister im Hallenfußball.

05.01.2024 , 16:21 Uhr

Wenn der Nachwuchs bei der Saarbrücker Stadtmeisterschaft seine besten Hallenfußballer kürt, ist stets was los. Die Veranstalter rechnen wie im Vorjahr mit einer vollen Joachim-Deckarm-Halle. Foto: Heiko Lehmann

Von David Benedyczuk

Mehr als 1000 Nachwuchskicker aus allen 44 Saarbrücker Fußball-Vereinen haben seit Oktober die Mühlen der Qualifikation durchlaufen. An diesem Sonntag, 7. Januar, geht es in der Joachim-Deckarm-Halle um die Titel bei den 54. Jugend-Stadtmeisterschaften im Hallenfußball. Der Ball rollt ab 12 Uhr. Die Siegerehrung ist für 18.15 Uhr angesetzt.