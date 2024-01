Antisemitismus und seine Auswirkungen auf persönliche Beziehungen Jude im Saarland: Die ständige Angst vor Antisemitismus

David M. ist ein zurückhaltender Mensch. Das sagt er selbst über sich. Und man merkt es auch, wenn man mit ihm redet: Seine Stimme ist ruhig, er denkt erst nach, bevor er antwortet. David M. ist 37, lebt seit dem Studium in Saarbrücken, arbeitet als Projektmanager und engagiert sich sozial. Eigentlich heißt er anders, doch seinen echten Namen will er lieber nicht in der Zeitung sehen. Auch fotografieren lassen möchte er sich nicht. Denn David M. ist außerdem Jude – und das ist gefährlich, sagt er. Selbst hier und heute, mitten in Saarbrücken.