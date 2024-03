Tanzfestival Saar Jubel für das originelle Aschenputtel-Ballett

Die sah man dann am Samstagabend in der Alten Feuerwache strahlen. Definitiv zeitgenössisch ging es bei „Dive“ zu, der Choreografie von Nachwuchschoreograf Édouard Houé für seine Genfer Beaver Dam Company. Die drei Frauen und vier Männer mit teils tänzeruntypischen Figuren scheinen sich erst mal warmtanzen zu müssen. Nach und nach eintrudelnd nehmen sie in einer Reihe auf dem Boden Platz und unterhalten mit verspielten, minimalistischen Armgesten. Verstärkte Wirkung erhält dies, weil sich alles im Boden wie auf einer nachtschwarzen Wasserfläche spiegelt und so verdoppelt. Unmerklich gerät der Auftritt in Fahrt. Selten sieht man Tänzer so vergnüglich lächelnd sich verausgaben. Wie sie alles loslassen, sich nachmachen, wieder zusammenraufen, das wirkt improvisiert, was es nicht ist. Unwiderstehlich auch Jonathan Soucasse elektronisch veränderte Body-Percussion, zu der man beinahe selbst auf die Bühne springen möchte und wozu sie uns mit den Händen, witzig in die Luft stupsend, animieren. In Teil zwei, nun in schimmernder Kleidung, bauen sie transartige Gruppenbilder wieder auf einer Linie und dann flach auf dem Boden. Römische Orgien hat man sich fast so vorgestellt, nur nicht so lustvoll.