Überraschung auf Rädern : Mini-Hochzeit in Saarbrücken

Brautpaar am Schmuckstück: Joseph Klee und seine Frau Melanie waren bei ihrer Mini-Hochzeit in Saarbrücken überglücklich. Foto: Manfred Klee

Saarbrücken Am Tag der Trauung wartete ein kleines Auto mit starker Ausstrahlung auf Joseph Klee und seine Melanie. Es stand vor seinem großen Auftritt sogar ein paar Jahre in einem Wohnzimmer.

(red) Jurastudent Joseph Klee aus Waldesch bei Koblenz lernte das Saarland kennen und lieben, traf dort seine saarländische Melanie und verliebte sich in sie. Jetzt, mitten in der Corona-Pandemie, am 7. Mai, haben die beiden in Saarbrücken geheiratet. In einer merkwürdigen Zeit mit Regeln, Abstandsflächen und Mundschutz. Nur drei weitere Menschen, die Standesbeamtin inbegriffen, waren bei der standesamtlichen Trauung im Rathaus zu Saarbrücken zugelassen. Eine Mini-Hochzeit sozusagen. Die von fern angereisten Hochzeitsgäste warteten auf dem Rathausplatz auf das frischgebackene Brautpaar – in regelkonformen Abständen versteht sich. Und auf eine anschließende große Hochzeitsfeier mussten die Frischvermählten natürlich verzichten.