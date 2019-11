Saarbrücken Ab Freitag arbeitet Josef Schun wieder in seinem alten Amt in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) hat den Neustart zur Chefsache erklärt.

Josef Schun tritt am Freitag wieder seinen Dienst bei der Landeshauptstadt Saarbrücken an. Oberbürgermeister Uwe Conradt, der Leiter des Amtes für Brand- und Zivilschutz, Josef Schun, und der stellvertretende Amtsleiter, Stefan König, haben sich am Donnerstag auf die künftige Zusammenarbeit im Amt verständigt. Einen zwischen Conradt, Schun und König abgestimmten Entwurf der Leitlinien hatte der OB zuvor mit dem Wachmannschaftsbeirat weiterentwickelt und in einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt. „Die Mannschaft und Josef Schun sind bereit, einen guten Neuanfang im Sinne dieser Stadt zu starten“, sagte der OB. Josef Schun kehrt auf seine alte Stelle als Chef der Saarbrücker Berufsfeuerwehr zurück.