Mit Herzblut bei der Sache achF : Kurzfilm- und Festival-Macher mit Witz

Was er auch anpackt, scheint dem 24-jährigen Filmemacher, der noch an der Hochschule der Bildenden Künste Saar studiert, zu gelingen. Im Mai lief sein jüngster Kurzspielfilm „Ellen und Allen“ sogar in Cannes, zwar nicht auf dem Festival, sondern auf dem Filmmarkt Festival, aber immerhin. Wie der schwarzhumorige Streifen über einen Jungen, der sich umbringen, und seine Schwester, die ihn davon abbringen will, ankam, weiß er aber nicht.