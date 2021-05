Fast 42000 Schnelltests in einer Woche im Raum Saarbrücken : Jetzt über 45 Testzentren im Regionalverband

In der Woche vom 3. bis zum 9. Mai sind im Regionalverband Saarbrücken insgesamt 41 832 Schnelltests erfolgt. Das bedeute einen Anstieg von über 6000 Tests im Vergleich zur Vorwoche. Zudem ist die Zahl der Testzentren auf über 45 gestiegen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Terminshopping wieder möglich, Zahl der Tests steigt.

Zum Neustart des Termin-Shoppings diesen Mittwoch im Regionalverband Saarbrücken „wurde das Netz an Corona-Schnelltestzentren nochmals ausgebaut. Damit sind aktuell in über 45 Testzentren in den zehn Städten und Gemeinden des Regionalverbands kostenlose Bürgertests möglich“, teilte die Pressestelle des Regionalverbandes am Dienstagabend mit. In dieser Woche startete etwa das Testzentrum in Saarbrücken-Bübingen auf dem Ursapharm-Gelände. Es ist wochentags von 8 bis 18 Uhr, sowie am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Zudem sind die Testzentren am Dehner Garten-Center in Saarbrücken-Güdingen und am Globus Baumarkt in Heusweiler an den Start gegangen. Geöffnet sind die Testzentren während der regulären Öffnungszeiten der Gartenzentren.

Ab Mittwoch, 12. Mai, sind kostenlose Schnelltests zudem im Kulturzentrum Breite 63 in Saarbrücken-Malstatt von Montag bis Freitag zwischen 7 und 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr möglich. Bereits jetzt sind in Malstatt Tests an der Pfarrer-Köllner-Anlage (nahe Malstatter Markt) wochentags zwischen 8 und 18 Uhr sowie am Wochenende zwischen 8 und 16 Uhr möglich. Des Weiteren gibt es kostenlose Testmöglichkeit an der Halle des ATSV in Alt-Saarbrücken und am Netto-Markt in Saarbrücken-Klarenthal. Die dm-Märkte in Völklingen und Püttlingen bieten ebenfalls kostenlose Schnelltests an. Getestet wird unter anderem auch in Püttlingen im Trimmtreff Viktoria, in Heusweiler in der Kulturhalle am Markt, in Riegelsberg im Kultursaal in der Köllertalhalle im Ortsteil Walpershofen.

Im Laufe der nächsten Tage werden zudem noch weitere Testzentren ihren Betrieb aufnehmen, darunter ein Testzentrum auf dem Festplatz in Saarbrücken-Jägersfreude. „Gemeinsam mit den mobilen Testmöglichkeiten der Reha-GmbH und des DRK besteht dann an über 50 Standorten im Regionalverband eine kostenlose Testmöglichkeit“, so die Mitteilung des Regionalverbandes, in der es auch heißt: „Bei weiterhin hoher Nachfrage nach den kostenlosen Bürgertests steigt die Kapazität durch den fortschreitenden Ausbau auf rund 35 000 Tests pro Tag.“

In der Woche vom 3. bis zum 9. Mai seien im Regionalverband insgesamt 41 832 Schnelltests erfolgt. Das bedeute einen Anstieg von über 6000 Tests im Vergleich zur Vorwoche. Und die Test-Ergebnisse? „Insgesamt waren 40 Schnelltests in der vergangenen Woche positiv.“

Neben den Zentren bieten auch über 100 Arztpraxen sowie 15 Apotheken im Regionalverband die kostenlosen Schnelltests an.