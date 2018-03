Jetzt geht’s wieder picobello zur Sache

(mh) Die Müll-Sammelaktion „Saarland picobello“ wird offiziell in unserer Region am Samstag, 10. März, um 9 Uhr am Marktplatz in Fischbach gestartet. Der Abschluss ist um 11.30 Uhr mit einem kleinen Imbiss. Der Fischbacher Ortsvorsteher Norbert Schmidt weist darauf hin, dass - ungeachtet dieses Termins - die Kleinen des Kindergartens „Pusteblume“ bereits am kommenden Donnerstag, 8. März, in ihrem Umfeld die Natur von Unrat befreien.

