Die aktuellen Coronazahlen : Ein weiterer Coronakranker im Regionalverband

Regionalverband Die Zahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen im Regionalverband ist auf 1205 gestiegen (Stand 19. Juni, 17 Uhr). Das ist einer mehr als am Vortag. Von den 1205 Covid-19-Erkrankungen entfallen 671 auf die Landeshauptstadt und 534 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland.

Am Freitag hat keine weitere Person die häusliche Quarantäne beenden können. Dadurch bleibt die Zahl der Geheilten im Regionalverband bei 1.088 Personen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass am Freitag fünf Menschen im Regionalverband an Covid-19 erkrankt waren: vier in Saarbrücken und einer in Quierschied. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 112.