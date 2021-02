Ausgezeichnete Auszubildende : Im Land und Bund auf dem Siegertreppchen

Saarbrücken Jessica Kiefer aus Saarbrücken hat ihre Ausbildung als Zerspannungsmechanikerin gleich mit zweifacher Auszeichnung abgeschlossen.

Nach Einstellungstest und Bewerbungsgespräch bekommt die gebürtige Saarbrückerin die Zusage. Nach 2,5 Jahren Ausbildung absolviert sie ihre Gesellenprüfung nicht nur als Landesbeste, sondern auch als zweite Bundessiegerin. „Zu Beginn der Ausbildung war ich drei Monate bei den Feinwerkmechanikern, um ein Gefühl für die Materialien zu bekommen. Hier glättet man Metall oder flext es ab.“ Doch für die 23-Jährige geht es schnell an die Maschinen. „Ich habe ziemlich früh gefragt, ob ich nicht mal an eine Maschine darf, um zu gucken, ob es mir liegt. Das hat direkt gut geklappt und es hat nicht lange gedauert, bis ich die Maschinen alleine bedienen durfte.“

Wie ihre Zukunft aussieht, weiß Jessica Kiefer noch nicht, aber erst mal will sie in ihrem Beruf und bei ihrer Firma bleiben. „Ich habe im Sommer eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Technikerin angefangen, die will ich jetzt erst mal gut abschließen und dann sehe ich weiter. Vielleicht studiere ich danach noch einmal oder versuche als Lehrer an eine Berufsschule zu kommen. Auf jeden Fall will ich weitermachen und mehr lernen. Ich bin sehr erfolgsorientiert.“