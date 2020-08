Kostenpflichtiger Inhalt: Jazz-Gitarre in Saarbrücken : Ro Gebhardt spielt am Lorenzberg

Foto: Ro Gebhardt

Saarbrücken Am heutigen Freitag, 7. August, um 19.30 Uhr wird in der Kirche am Lorenzberg in Schafbrücke die Reihe „Kultur für 25“ fortgesetzt. Dann ist dort der Jazzgitarrist Ro Gebhardt zu Gast. Gebhardt nimmt Kompositionen aus Brasil, Tango, Jazz, Klassik, Blues, Funk unter die Lupe und nutzt sie als Improvisationsgrundlage.