Straßenfest auf dem Rodenhof Open-Air-Fest im Quartier Eurobahnhof

„Ja was ist? Wollt Ihr nicht mitmachen?“ Die Kinder tanzen schon und schütteln eifrig Rassel und Tambourin, bei den zurückhaltenderen Erwachsenen muss die Bayou Brass Band etwas forscher sein und notfalls mit dem Megaphon nachhelfen. Im Halbstunden-Takt formieren sich die Musiker jeweils an einer anderen Ecke, um sich in knallgelben Kapuzenwesten unter die Menge zu mischen und Mensch und Hund gehörig den Marsch zu blasen: Mit einer fröhlich-anarchischen Mischung aus traditionellem New Orleans Jazz, Funk, Ska, südamerikanischen, afroamerikanischen und kreolischen Einflüssen stapfen die Musiker fidel übers Pflaster, scherzen untereinander und mit dem Publikum und treiben so den Stimmungspegel hoch – Walking Acts sind immer ein guter Eisbrecher.