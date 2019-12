Bei der 45.Auflage : Überraschungssieger beim Silvesterlauf

Die 1371 Teilnehmer des internationalen Saarbrücker Silvesterlaufes sammelten sich wie gewohnt am Sonntag an der Hermann-Neuberger-Sportschule. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken Bei der 45. Auflage des Saarbrücker Silvesterlaufs triumphiert Jan Lukas Becker. Titelverteidiger Tobias Blum musste früh aufgeben.

Tobias Blum ging am Sonntag beim internationalen Saarbrücker Silvesterlauf als einer der großen Favoriten ins Rennen. Er hatte die Aussicht auf seinen dritten Sieg in Serie. Diesmal jedoch war das Glück nicht auf seiner Seite. Die 45. Auflage der Traditionsveranstaltung der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal endete für den 24-Jährigen vom LC Rehlingen viel schneller als erwartet. Noch geschwächt von einer Grippe, fand Blum nicht zu seinem gewohnten Tempo. Schon kurz nach dem Start gab er auf und begrub seine Hoffnungen auf den Titel-Hattrick.

Statt Blum rückte ein anderer Lokalmatador im Zehn-Kilometer-Hauptlauf in den Fokus: Jan Lukas Becker hatte im Endspurt die beste Kondition und lief bei besten äußeren Bedingungen überraschend zum Sieg. Der gebürtige Saarbrücker, der für die LG Region Karlsruhe startet, fing den lange alleine an der Spitze laufenden Kenianer Linus Ruto auf den letzten Metern noch ab. Als Becker unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer in 31:15 Minuten jubelnd die Ziellinie überquerte, konnte er sein Glück kaum fassen. Euphorisiert und freudestrahlend, aber auch etwas ungläubig blickte der 26-Jährige auf seinen überraschenden Sieg zurück. „Es war ein supergeiles Rennen. Ich war in einer guten Gruppe unterwegs. Etwa bei Kilometer acht kam ich dann ran an die Spitze – danach hieß es nur noch Vollgas bis zum Ziel. Ich bin unglaublich glücklich, hier gewonnen zu haben.“